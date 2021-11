Ballon d’or: duel au sommet entre Messi et Lewandowski

Ce lundi, France Football annoncera le lauréat de la 65e édition du Ballon d’or, concours que la revue organise depuis 1956, non sans polémiques au fil du palmarès.

Avec l’attribution du 65e Ballon d’or, le suspense prendra fin, ce lundi soir, au théâtre du Châtelet. En cette année 2021, la récompense individuelle la plus courue pour un footballeur, n’échappe d’ores et déjà pas à un âpre débat si l’on veut bien admettre que le vainqueur émergera du duel entre l’Argentin Lionel Messi et le Polonais Robert Lewandowski, ce qui implique que l’Italien Jorginho soit exclu du match.

Double champion d’Europe, avec Chelsea et l’Italie, le meneur de jeu des « Blues » et des « Azzurri » satisfait pourtant avec grande distinction au principal critère – performances individuelles et collectives – prévu par le règlement. Avec le Français Karim Benzema aux aguets, Jorginho risque même de « sauter » du podium…