Ruud Vormer sort du banc pour «sauver» Philippe Clement

Bien sûr, l’homme du match, officiellement, c’est Noa Lang, auteur d’un but et d’un assist, lui qui n’avait plus marqué depuis le 10 septembre contre Ostende. Mais le rédempteur, c’est Ruud Vormer, qui a tout changé dès son entrée au jeu. Enfin presque dès son entrée puisque trente secondes après qu’il a remplacé Balanta, Hrosovsky faisait 2-1 ! Autant dire que, à 10 contre 11 depuis la 42e minute, suite à la deuxième carte jaune indiscutable de Van der Brempt, le Club paraissait s’enfoncer dans la crise. Mais le capitaine, le vrai, le seul, sonnait alors sonné la révolte, haranguant ses troupes et ses fans, initiant la phase du 2-2 (en débordant pour servir De Ketelaere, à l’assist pour Lang), avant de déposer le corner du 3-2 sur la tête de Ricca. De quoi tranquilliser Philippe Clement, très contesté en interne après les claques subies à Malines (où il avait sorti Vormer à la mi-temps) et contre Leipzig (avec le même cloué sur le banc)…