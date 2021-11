Hugo Siquet déçu du match réalisé par le Standard à La Gantoise: «Le sort s’acharne sur nous…»

De son côté, Laurent Henkinet veut rester plus positif et ne surtout pas baisser la tête. « On avait bien travaillé pendant la semaine, on connaissait les points forts et les points faibles de cette équipe de Gand. Maintenant, ils les ont tellement bien utilisés qu’ils ont réussi à faire la différence… On a concédé bien trop de situations dangereuses en contre, et le score aurait pu être plus lourd. Il faut être honnête, c’était clairement une mauvaise prestation de notre part. Mais ce n’est qu’un match, il ne faut pas s’arrêter là-dessus. Il faut relever la tête, continuer à travailler et ne surtout pas jeter à la poubelle le travail des dernières semaines. Personnellement, j’ai confiance en l’avenir avec ce groupe. On fait des erreurs, certes, mais on travaille chaque semaine pour les corriger. Avec cette attitude, on ne peut que s’améliorer. »