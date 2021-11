Luka Elsner prend ses responsabilités après sa première défaite au Standard: «J’ai opéré un mauvais choix, et je l’assume»

Pour le tacticien franco-slovène, ce revers constitue évidemment une immense déception. Mais, interrogé après la rencontre au micro d’Eleven Sports, Luka Elsner n’a pas cherché à se cacher. « Je porte la responsabilité de mon choix tactique opéré à la mi-temps. Ça n’a pas eu le résultat escompté, et ça a même amené une moins bonne prestation en seconde période, mais je l’assume. On fait parfois des choix. Certains sont opportuns, d’autres le sont moins. Le tout, c’est d’en assumer la responsabilité après. L’idée était de mettre du poids plus haut, pour récupérer plus vite le balllon et mettre de la densité dans la surface de réparation. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme ça… On a aussi manqué d’intensité, de répondant dans les duels, sur un terrain assez compliqué. On savait que ça passerait par là, mais on n’a pas réussi à la faire. Gand a réussi à prendre le dessus, et on s’est montrés très faibles Le point positif, c’est que le groupe est resté fort compact, mes joueurs n’ont pas essayé de se pointer du doigt les uns les autres. »