La semaine noire de la Juventus

La « Vieille Dame » n’y arrive plus. Dépassée par l’Atalanta (0-1), simplement supérieure dans sa gestion de la rencontre de samedi soir, et rattrapée par la justice pour ses trois derniers exercices comptables. Hégémonique de 2012 à 2020, elle s’expose au risque concret de louper le train pour la Ligue des champions (la Juve est huitième à sept points de l’Atalanta, quatrième) qu’elle avait pris in extremis déjà la saison passée, mais aussi à la possibilité théorique extrême de ne pas pouvoir s’inscrire à la Serie A la saison prochaine (ou de l’entamer avec un handicap de points) si ces falsifications comptables présumées sont démontrées par la Covisoc, l’organe de contrôle financier du football italien.

Ces funestes perspectives enfoncent encore plus dans le rouge la Juventus, qui a annoncé 193 millions € de pertes pour l’exercice 2020-2021.