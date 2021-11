Ce Standard-là n’avait rien à espérer à Gand...

Les Rouches ont trop subi dimanche soir à Gand, en deuxième mi-temps surtout, et ont vécu une soirée très compliquée, face à un adversaire qui, sur le plan de l’intensité et dans l’impact physique, leur a fait très mal

Luka Elsner a essuyé dimanche soir à la Ghelamco Arena sa première défaite depuis son arrivée à Liège. Un revers que l’entraîneur franco-slovène n’a pas songé à remettre en cause un seul moment tant La Gantoise s’est imposée beaucoup trop facilement face à un Standard qui a globalement manqué d’impact, de robustesse et de répondant dans les duels, mais aussi de percussion à tous les étages de la fusée. Et qui, à l’arrivée, peut se féliciter que son adversaire n’ait pas fait preuve de plus d’efficacité offensive tout au long d’une deuxième mi-temps disputée, à de rares moments près, dans un seul camp.