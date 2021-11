NewB lance un premier fonds «super-durable»

Petit à petit, NewB fait son nid. Même si la banque coopérative – dont le lancement en 2020 a été rendu possible via des millions d’euros injectés par des particuliers belges – accuse un certain retard par rapport à ses objectifs 2021 (lire par ailleurs), elle étoffe progressivement et comme promis à ses coopérateurs, sa gamme de produits et de services. Après l’arrivée de ses comptes à vue et d’épargne, de sa carte de paiement, le lancement de crédits à la consommation « durables » et d’assurances « vertes », la jeune structure ouvre lundi 29 novembre la souscription à son premier fonds d’investissement patrimonial (non thématique et donc non-dédié exclusivement à un domaine d’activité, NDLR).