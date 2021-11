Philippe Albert: «Le Standard s’en sort bien avec ce score de 3-1...»

1 « Je pense que l’Union va rebondir »

« On connaît l’adage : plus une série dure, plus elle approche de sa fin. Celle de l’Union, qui était de six victoires consécutives, s’est donc terminée. Ça devait arriver un jour mais les qualités montrées jusqu’ici par les Bruxellois sont toujours là. Je pense donc qu’il s’agit d’un simple coup d’arrêt mais pas du début d’une dégringolade. Le fait est que Marc Brys les a bien embêtés en jouant très bas, ce qui va évidemment donner des idées à d’autres. Et l’effet de surprise, bien sûr, n’existe plus : les hommes de Felice Mazzù sont désormais attendus partout ! N’empêche que je vois bien les Unionistes rebondir, dès vendredi à Saint-Trond. »

2 « Un peu inquiet pour le Sporting de Charleroi »