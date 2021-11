Nucléaire: et si cette fois, on osait une vraie décision?

La décision finale concernant la sortie (ou non) du nucléaire est attendue en ce début de semaine. Seuls les arguments scientifiques, économiques et climatiques devraient guider la Vivaldi. Mais les tensions politiques persistent.

La ligne d’arrivée, enfin ! C’est cette semaine que le gouvernement fédéral doit finir une course entamée en 2003 (!), en décidant si la Belgique sort totalement du nucléaire ou si elle conserve les deux plus « jeunes » centrales. La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten va présenter à ses collègues de la Vivaldi, le rapport d’évaluation demandé.

Idéalement, cet exposé devrait se faire devant des responsables politiques prêts à entendre des arguments et à mener une discussion adulte, avec pour objectif d’assurer un approvisionnement énergétique sécurisé, des prix sous contrôle et un mix énergétique du futur en phase avec les enjeux climatiques. Il s’agit d’éviter qu’une Belgique plus verte tombe dans le noir ou soit étranglée par des coûts prohibitifs dans les années à venir.