Les Red Lions ont grand besoin de vacances

Vacances. Le mot était sur toutes les lèvres à la sortie du Wagener Stadion, ce dimanche après-midi, à l’issue de la quatrième rencontre de Pro League de l’équipe belge qui a terminé son année sur les rotules face aux Pays-Bas. Après le partage arraché au forceps, vendredi soir, dans des conditions climatiques effroyables, les Lions n’ont malheureusement pas pu éviter la défaite lors du second derby des plats pays. Un début de rencontre catastrophique (deux buts encaissés en seulement six minutes) a également réduit les chances de succès d’une équipe qui devait déjà se passer des services de huit joueurs dont six blessés ou malades (Arthur Van Doren, Loïck Luypaert, Tanguy Cosyns, Nicolas Poncelet, Antoine Kina et Manu Stockbroekx). La Belgique a ensuite tenté de poser son jeu et de montrer les dents mais elle n’est parvenue à marquer qu’une seule fois via Alexander Hendrickx, sur penalty.