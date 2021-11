Présidentielle française: voici la priorité absolue pour les Français, selon un sondage

Le pouvoir d’achat est la priorité absolue de l’élection présidentielle à venir pour les Français, devant la santé, l’immigration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme ou encore l’environnement et le chômage, confirme un sondage Odoxa pour Europe 1 publié lundi.

Pour quelque 90 % des Français, le pouvoir d’achat est un sujet de préoccupation très important ou assez important. 80 % des Français ont le sentiment que le pouvoir d’achat a plutôt eu tendance à se dégrader depuis les 12 derniers mois. Et une immense majorité (94 %) pense que les confinements subis depuis un an et demi ont entraîné une accélération de la hausse des prix, de l’inflation, selon le sondage.