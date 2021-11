Grosse surprise en Coupe Davis: le tenant du titre éliminé

Feliciano Lopez avait apporté un premier point surprise à l’Espagne en battant Andrey Rublev, mais Daniil Medvedev avait aisément égalisé et le double Andrey Rublev/Aslan Karatsev a arraché le point de la victoire face à la paire espagnole Feliciano Lopez/Marcel Granollers. La Russie termine ainsi première du groupe A et l’Espagne deuxième mais avec un ratio de sets gagnés/perdus qui ne lui permet pas de se qualifier.

L’Allemagne, sans Alexander Zverev, s’est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de la Coupe Davis en battant l’Autriche (2-1), reléguant la Serbie de Novak Djokovic à la 2e place du groupe F. L’Allemagne affrontera mardi à Innsbruck la Grande-Bretagne qui a remporté le groupe C.

La phase finale de la Coupe Davis new-look, dont c’est la deuxième édition qui débute (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.