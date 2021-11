Alexander De Croo: «Les fêtes de fin d’année vont dépendre de notre comportement» Le Premier ministre estime que les bonnes mesures ont été prises lors du dernier Codeco. « La vie doit continuer mais avec des règles strictes pour la sécurité de tous. »

Par la rédaction Publié le 29/11/2021 à 08:25 Temps de lecture: 2 min

Alexander De Croo était l’invité de La Première ce lundi matin. Nouvelles mesures anti-covid, variant omicron, sortie du nucléaire : le Premier ministre a abordé de nombreux sujets. Les fêtes de fin d’année auront-elles lieu ? « On a peu de certitudes dans cette pandémie. Notre seule certitude, c’est l’impact du comportement humain. Si de manière solidaire, on diminue le nombre de contacts et on ajoute des lignes de défense – le respect des gestes barrières, le masque et la vaccination –, ça aide à diminuer la propagation du virus. Les fêtes de fin d’année vont dépendre de notre comportement. »

À lire aussi Piqûre de rappel Aurait-il fallu des mesures plus drastiques pour préserver les fêtes ? « On a quand même pris des mesures pas évidentes et on a majoritairement appliqué des décisions préconisées par les experts (du Gems, qui conseille le gouvernement, NDLR). La vie doit continuer mais avec des règles strictes pour la sécurité de tous. Ces nouvelles mesures demandent un effort à tout le monde. » À lire aussi Coronavirus: le testing craque, la nouvelle stratégie fait débat Quelle aide faut-il mettre en place pour les secteurs impactés par les dernières mesures gouvernementales pour lutter contre le covid ? Des consultations auront lieu cette semaine, indique le Premier ministre. « On ne va laisser personne de côté. Des mesures seront prises en accord avec les secteurs concernés. » Faut-il fermer les frontières pour lutter contre le variant omicron ? « On a pris des actions tout de suite. Les personnes qui arrivent d’un pays à risque doivent être en quarantaine et les non-Belges ne peuvent pas entrer », rappelle-t-il. « Des décisions ont été prises en coordination avec les partenaires européens. Maintenant, il faut analyser et comprendre ce nouveau variant. »