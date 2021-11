Régénération osseuse: Bone Therapeutics trouve un partenaire chinois

"Ce nouveau partenariat est distinct de l'accord de licence signé en octobre 2020 portant sur les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d'Allob en Chine pour Pregene et à Hong-Kong, Macau, Singapour, Taïwan, en Thaïlande et en Corée du Sud pour Link Health", précise la société de Gosselies dans un communiqué diffusé lundi.

"Cet accord n'engendrera aucun impact financier immédiat, autre que la prise en charge de tous les coûts de développement, dans la mesure où aucun paiement initial n'est actuellement prévu. Toutefois, Bone Therapeutics sera éligible à des paiements d'étapes commerciales pouvant atteindre jusqu'à 60 millions d'euros au total et à des redevances échelonnées sur les ventes nettes pouvant atteindre jusqu'à 25% du montant."