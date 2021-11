Coup dur pour le PSG: Neymar souffre d’une grosse entorse et devrait rater au moins sept matches

Le Brésilien est au repos forcé durant au moins un mois et demi.

Coup dur pour le PSG malgré la victoire 1-3 à Saint-Etienne. Neymar a été victime d’une torsion impressionnante de la cheville gauche après un tacle adverse. Il a hurlé de douleur avant de sortir sur civière et en larmes. Le Brésilien a ensuite quitté le stade en béquilles.

Quid de sa période d’indisponibilité ? Le Brésilien a passé des premiers examens et ceux-ci montrent une très grosse entorse. Bref, Neymar devrait être éloigné des terrains durant au moins six semaines. Il ne jouera donc plus en 2021…