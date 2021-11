Une quatrième vague «flamande»? «Les Wallons et les Bruxellois sont probablement restés plus prudents», estime Geert Molenberghs

À lire aussi Coronavirus: les inconnues du variant omicron n’empêchent pas l’inquiétude

Comment expliquer cette différence régionale ? « L’idée que les vaccins allaient tout résoudre a été longtemps été de mise alors que nous, en tant qu’experts, avons averti qu’un ensemble de mesures sanitaires de base était encore nécessaire », avance le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt).

En septembre dernier, le gouvernement flamand a décidé de supprimer la plupart des mesures anti-covid car il ne voulait pas que les citoyens soient « pris en otage » par Bruxelles et la Wallonie où le taux de vaccination était (et reste) plus faible. Une attitude qui a largement conduit aux problèmes actuels, selon le Geert Molenberghs. « Les Flamands ont repris le fil de leur vie, tandis que les Wallons et les Bruxellois sont restés plus prudents. En particulier dans les zones rurales flamandes, les taux d’infection ont donc augmenté rapidement, malgré leur couverture vaccinale élevée », note-t-il.