Symptômes, contagiosité: ce que l’on sait sur le variant omicron

Le nouveau variant du coronavirus, omicron, se propage dans le monde entier, semant l’inquiétude et poussant de plus en plus de pays à fermer à nouveau leurs frontières aux voyageurs étrangers.

L’arrivée durant la semaine écoulée du variant omicron a été jugée « préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Jamais un variant n’avait provoqué autant d’inquiétude dans le monde depuis l’émergence de delta. Symptômes, contagiosité, testing : on fait le point sur ce variant qui inquiète les autorités sanitaires.

Symptômes

Les données préliminaires suggèrent « un risque accru de réinfection » par rapport aux autres variants dont le delta, dominant et déjà très contagieux, selon l’OMS. L’institution ne sait pas encore si omicron est plus facilement transmissible que d’autres variants. Elle ne sait pas non plus s’il entraîne des formes plus graves de la maladie. « Les données préliminaires suggèrent une augmentation des taux d’hospitalisation en Afrique du Sud, mais cela pourrait être dû à l’augmentation du nombre total de personnes infectées », plutôt qu’à omicron, indique-t-elle dans un communiqué.