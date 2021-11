Balta vend sa marque et certaines activités à la société britannique Victoria

L'accord est maintenant officiel. Rugs est une division qui conçoit des tapis tissés classiques. La section Non Woven se concentre notamment sur la confection de carpettes pour l'automobile et de tapis rouges pour l'événementiel. Residential développe des dalles de moquette à usage résidentiel. Cette dernière produit essentiellement pour le marché britannique.

La production de ces trois divisions est répartie sur plusieurs sites en Flandre occidentale et en Turquie. Un centre de distribution est également installé aux États-Unis. Sur les 2.500 personnes employées, 1.650 le sont en Belgique. Après la vente, elles conserveront leurs conditions salariales, souligne Balta.

L'entreprise, qui va changer de nom après l'opération, conserve 1.150 emplois dont près de trois-quarts en Belgique.

Pour conclure ce deal, Victoria va débourser 138 millions d'euros en cash. Les activités reprises affichaient une dette de 57 millions d'euros, qui est comprise.

Le CEO de Balta, Cyrille Ragoucy, est convaincu que ce qui reste de sa société va renforcer sa trésorerie et son bilan. Le profil à risque sera réduit et "nous pourrons donc investir dans notre croissance et améliorer notre position sur tous les marchés".