Espagne: inflation à 5,6% sur un an en novembre, nouveau record depuis 29 ans

Cette hausse, en hausse de 0,2 point par rapport à celle du mois d'octobre (5,4%), s'explique principalement par l'augmentation des prix des produits alimentaires et des carburants.

C'est en octobre que son accélération a été la plus marquée, passant de 4% en glissement annuel - pourtant déjà un record depuis 2008 - à 5,4%.

Supérieure à 4% sur un an, l'inflation actuelle en zone euro - au plus haut depuis l'introduction de la monnaie unique en 1999 - est largement due, selon la BCE, à des circonstances exceptionnelles créées par la pandémie et appelées à s'estomper courant 2022.