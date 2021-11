Le retour gagnant de Jérémy Doku: «Très heureux de ce but car la situation était mentalement difficile» (vidéos)

Jérémy Doku a trouvé le chemin des filets avec Rennes lors de la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche contre Lorient. Monté au jeu à la 69e minute de jeu, l’ailier des Diables rouges a marqué le deuxième but de son équipe moins de dix minutes plus tard. De retour la semaine dernière sur le banc des Bretons, l’ancien Anderlechtois effectue donc un retour remarqué. L’ouverture du score avait été signée par Gaëtan Laborde (76e, 0-1).

« C’est une victoire collective », a réagi le joueur belge. « Nous avons bien travaillé ensemble, même si c’était un match vraiment difficile. Nous sommes bien restés soudés. Quand à mon but, ça me fait très plaisir. C’est mon retour donc je suis très content. Et puis, c’était un derby. Mentalement, la situation était difficile même si mes équipiers, les coaches et ma famille étaient là pour moi. Mais l’équipe a fait du bon boulot. C’est plus facile de revenir dans ces conditions. On a une belle équipe et on sait qu’on peut faire de belles choses ».