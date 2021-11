Judo: Matthias Casse redevient nº 1 mondial en moins de 81 kg

Pour couronner un peu plus une incroyable saison qui l’a vu monter sur le podium des Jeux olympiques (bronze), des championnats du monde (or) et des championnats d’Europe (argent), Matthias Casse, qui avait déjà occupé cette position pendant la première moitié de l’année avant de la céder au Géorgien Tato Grigalashvili, a récupéré ce lundi la place de nº 1 mondial dans la catégorie des moins de 81 kg, sans doute la plus relevée de toutes.

L’Anversois doit cette « grimpette » à sa victoire obtenue ce week-end au Grand Chelem d’Abou Dhabi, le dernier grand rendez-vous international de l’année 2021. « Cette année, je suis devenu un judoka plus complet », avait-il dit après son titre. Un judoka d’une régularité affolante, serait-on tenté d’ajouter face à son palmarès XXL en cette année olympique.