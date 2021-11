La presse espagnole charmée par les prestations de Thibaut Courtois: «C’est le meilleur gardien du monde»

Grâce à Vinicius et Karim Benzema, le Real Madrid, leader, a battu le Séville FC 2-1 à domicile dimanche lors de la 15e journée du Championnat d’Espagne, et reste en tête quatre points devant la Real Sociedad et l’Atlético Madrid. Après le but de Mir, Séville a eu l’occasion d’enfoncer le clou dans la foulée, mais David Alaba a bloqué le ballon sur sa ligne, puis Thibaut Courtois a sorti une parade décisive pour maintenir les Madrilènes à flots (14e). Et Lucas Ocampos a lui aussi eu ses chances : l’ancien Marseillais a heurté la barre transversale sur un ballon brossé à la 30e minute après avoir éliminé Casemiro, puis sa reprise de la tête juste avant la pause (45e+2) a fini dans les gants de Courtois, précieux pour le Real.

Auteur d’une nouvelle prestation XXL, le gardien belge a charmé l’ensemble de la presse espagnole. « En ce moment, il est le gardien capable de réaliser les arrêts les plus décisifs d’Europe », pointe le quotidien AS. « Il respire la confiance et transmet cette sensation à tous ses coéquipiers. Pour que les buts de Karim Benzema et Vinicius soient décisifs, le Real a aussi besoin des arrêts du gardien le plus décisif du monde. »