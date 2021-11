Romelu Lukaku a désactivé son compte Twitter

Pourquoi dès lors avoir quitté le réseau social ? La raison est simple : de nombreux supporters ont commencé à insulter et harceler le joueur belge sur base de son jeu et de sa personnalité. Des réactions qui n’ont pas plu au principal intéressé, qui a préféré quitter Twitter. Pour l’heure, Lukaku a désactivé son compte, mais ce dernier peut encore être relancé endéans les douze mois. Pour rappel, ses fans peuvent toujours suivre son actualité personnelle via Instagram.