Officiel: Ralf Rangnick nommé entraîneur de Manchester United

Manchester United a confirmé lundi l’arrivée de Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire jusqu’au terme de la saison. Après cette période sur le banc de touche, l’Allemand restera au club dans un rôle de consultant pour deux ans. Rangnick, 63 ans, succède au Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, licencié le 21 novembre en raison des mauvais résultats du club cette saison.

Rangnick occupait depuis le 6 juillet le rôle de directeur sportif du Lokomotiv Moscou en Russie. L’Allemand a débuté sa carrière d’entraîneur à Reutlingen en 1995. Il a ensuite dirigé Ulm (1997-1999), Stuttgart (1999-2001), Hanovre (2001-2004), Schalke (2004-2005 et 2011) et Hoffenheim (2006-2010) avant de rejoindre Leipzig, où, entre 2012 et 2019, il s’est partagé entre les rôles de directeur sportif et d’entraîneur, poste qu’il a occupé lors des saisons 2015-2016 et 2018-2019. Il a également été superviseur des équipes Red Bull à New York et au Brésil.