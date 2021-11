Excel Mouscron: les joueurs partent en grève, le président n’a pas rassuré

La joie et la belle communion avec les supporters qui ont suivi la victoire au caractère ont rapidement été balayées par la colère et l’incompréhension qui ont découlé d’une discussion surréaliste avec le président Patrick Declerck. Celui-ci n’a pas hésité non plus à reprocher à la presse de mettre à mal des pistes de reprise… Face aux joueurs et au staff, le président a tout d’abord expliqué que les salaires seraient honorés dans les jours à venir et que les émoluments liés au mois de novembre pourraient tomber à la fin du mois de décembre ! Aucune garantie donc pour l’avenir financier du club, qui dépend du bon vouloir de Gérard Lopez, qui serait enclin à arranger la situation pécuniaire du club sur fonds propres…

« Tout le monde allume notre actionnaire, mais si nous en sommes là, c’est à cause de Lille qui refuse de payer deux millions d’euros », a indiqué Patrick Declerck, à un groupe choqué par son attitude. Il a également répété le fait qu’il n’avait jamais touché un centime depuis sa prise de fonctions. Lors de cette réunion qui n’a absolument pas rassuré les joueurs, ni le staff et les employés, il a aussi été dit que l’argent attendu pour le paiement des salaires n’était pas arrivé à bon port car les banques ne veulent plus travailler avec les clubs de foot… Un argument qui laisse circonspect. Est-ce la vérité ou est-ce une énième manœuvre pour gagner du temps ? Seul l’actionnaire majoritaire a la réponse. Le président s’est aussi offusqué des menaces des joueurs qui songent à faire grève. Il a d’ailleurs mis le groupe en garde par rapport à cette attitude vis-à-vis de l’actionnaire majoritaire, qui froncerait les sourcils si les joueurs venaient à passer à l’acte.