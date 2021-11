Hockey: les Red Lions perdent leur première place mondiale

Les résultats engrangés par les champions olympiques, ce week-end, à Amsterdam, en Pro League, ont des conséquences sur le classement mondial. En effet, le partage de ce vendredi (et la défaite aux Shoots-outs) et la défaite de ce dimanche (2-1) face aux Pays-Bas (FIH 4) privent la Belgique de sa 1e place mondiale en cette fin d’année 2021.

C’est un comble pour les Red Lions qui ont remporté la 2e saison de la Pro League, en juin dernier, et qui se sont imposés, à Tokyo, cet été, lors des Jeux olympiques. Et c’est l’Australie qui, sans jouer, en profite donc pour remonter sur la première marche du podium pour 10 petites unités.

En application depuis le 1er janvier 2020, le système actuel de classement n’est plus déterminé par les résultats obtenus lors des grands tournois internationaux, comme c’était le cas depuis 2003. Il tient compte, à présent, de chacune des rencontres reconnues par la FIH et il est calculé selon une formule mathématique un peu complexe. Celle-ci enregistre essentiellement le résultat découlant de chaque rencontre entre nations, avec au final des points perdus ou gagnés, pour chaque équipe, tout en tenant compte de l’écart entre les équipes et l’importance de l’événement.