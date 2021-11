La Brafa reporte son édition 2022

On le craignait évidemment, surtout après l’annonce de l’annulation du Salon de l’auto, mais cette fois, c’est une certitude : la Brafa 2022 n’aura pas lieu au mois de janvier prochain à Tours et Taxis. Pour la deuxième fois de suite, donc, cette grande foire internationale doit se résoudre à l’annulation.

Le Président de la Brafa, Harold t’Kint de Roodebeke a expliqué cette décision particulièrement décevante pour les organisateurs : « L’envie d’organiser l’événement était bien réelle et 134 exposants de 14 pays avaient répondu présent pour cette édition 2022. Cependant, la situation sanitaire évoluant défavorablement, il nous est aujourd’hui impossible d’organiser une Brafa telle que nous la connaissons ; conviviale et accueillante. Les visiteurs tant belges qu’étrangers n’auraient pas pu assister à l’événement dans des conditions optimales. Bien sûr, c’est une décision extrêmement difficile, il est néanmoins préférable de reporter la foire à 2023 afin de retrouver une édition parfaitement conforme à l’enthousiasme de nos visiteurs. Notre priorité actuelle est de soutenir nos exposants. Nous mettrons tout en œuvre pour imaginer une alternative pour 2022 et préparer la future édition 2023. »