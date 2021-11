Gala du Sport 2021: voici tous les nommés dans les différentes catégories

Sportspress, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs, a dévoilé lundi ses nommés pour les titres de Sportif, Sportive, Espoir, Equipe, Entraîneur et Paralympien de l’année 2021.

Les lauréats seront connus le dimanche 19 décembre lors d’une cérémonie organisée à Schelle. Les votants sont des journalistes professionnels, membres de Sportspress.be, et des anciens vainqueurs du trophée «Sportif et Sportive de l’Année» qui ne sont plus en activité. Les listes dévoilées lundi ne sont pas limitatives. Chaque votant a la possibilité d’opter pour un candidat de son choix grâce à une wildcard.

Candidats Sportif belge de l’année

Bashir Abdi (athlétisme); Matthias Casse (judo); Sami Chouchi (judo); Thibaut Courtois (football); Kevin De Bruyne (football); Sam Deroo (volley); Remco Evenepoel (cyclisme); Jelle Geens (triathlon); Jérôme Guéry (équitation); Alexander Hendrickx (hockey); Romelu Lukaku (football); Tim Merlier (cyclisme); Thierry Neuville (automobile rallye); Toma Nikiforov (judo); Seppe Odeyn (duathlon); Francesco Patera (boxe); Artuur Peters (kayak); Jasper Philipsen (cyclisme); Thomas Pieters (golf); Victor Schelstraete (boxe); Xavier Siméon (endurance); Jasper Stuyven (cyclisme); Bart Swings (patinage de vitesse); Wout van Aert (cyclisme); Vincent Vanasch (hockey); Dimitri Van den Bergh (darts); Florent Van Aubel (hockey); Marten Van Riel (triathlon); Sam Van Rossom (basket) et Gregory Wathelet (équitation)