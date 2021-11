Voile: Jonas Gerckens 4e de la Transat Jacques Vabre en Class’40

Installés sur le podium virtuel de la Transat Jacques Vabre pratiquement depuis le premier jour de course – et même pointés en tête à deux reprises au fil de ces 22 jours de traversée –, le Liégeois Jonas Gerckens et son acolyte français Benoît Hantzperg ont finalement mené leur Volvo 164 à la 4e place finale de la Class’40, lundi à Fort-de-France (Martinique). Considérée comme la plus petite classe de cette course également ouverte aux multicoques (Ultim’ et Ocean50) ainsi qu’aux Imoca (les bateaux qui disputent le Vendée Globe), la Class’40 s’est avérée être la plus disputée.

Une heure entre les deux premiers

Ainsi, Redman (avec aux commandes le Français et déjà double vainqueur de l’épreuve Antoine Carpentier, secondé par l’Espagnol Pablo Santurde Del Arco) a franchi la ligne d’arrivée avec une heure et 4 minutes d’avance sur « Banque du Léman » (mené par le duo suisse Valentin Gautier et Simon Koster) ! Les Français Simon Château et Jérémie Mion (sur « Seafrigo-Sogestran ») ont pris la dernière place du podium, une bonne heure et demie après les vainqueurs, et quelques minutes à peine devant « Volvo », le nouveau bateau du duo franco-belge.