Karl Lagerfeld, le défilé de sa vie chez Sotheby’s

On passe une vie à aimer, à s’emballer, à craquer pour de belles choses, à faire son nid en somme et puis quand on en tombe, tout le monde s’échine à le vider. Dispersés, les trésors d’Yves Saint Laurent, les œuvres d’art, les statues en bronze, la maquette du bateau du capitaine Crochet que possédait Michael Jackson, les tableaux de l’appartement montmartrois de Michou, les synthés, les juke-boxes, les blousons de cuir, les marinières de Christophe, sa table de poker et sa guitare peinte à son effigie par Enki Bilal…

Et voilà que vient le tour de Karl Lagerfeld.