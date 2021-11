En Suède, les Samis reçoivent les excuses de l’Eglise

La cérémonie, qui s’est déroulée mercredi dans la cathédrale d’Uppsala, n’avait rien d’habituel. Assis sur de simples planches de bois autour d’un feu symbolique, les représentants de l’Eglise de Suède et ceux de la communauté sami, vêtus de leur kolt traditionnel, sont entrés en prière. Solennellement, devant une assemblée de ministres, d’élus, l’archevêque de Suède, Mgr Antje Jackelén, s’est excusée. Plusieurs fois, elle a regretté « les études raciales » que l’Eglise a permises dans ses paroisses ; les enfants parqués dans « les écoles nomades » où « la langue, l’identité et la culture saamies » ont été bafouées ; et plus généralement son implication « à un très haut degré dans l’oppression des Saamis ».