Mort du «génie visionnaire» Virgil Abloh: les hommages se multiplient

Virgil Abloh était « une inspiration immense pour nous tous à la fois en tant que designer et personne. Il nous manquera profondément mais sa vision perdurera à travers les voies qu’il a tracées à travers sa carrière », indique la maison de haute couture Gucci.

Pour Givenchy, « la créativité unique et la passion qu’il a apportée à ses nombreux projets dans la mode, l’art et la culture nous manqueront ». La styliste Donatella Versace lui a également rendu hommage sur Instagram : « Le monde a perdu une superstar de la mode. Un innovateur. Un créateur digne des livres d’histoire ».

D’autres personnalités comme le footballeur Kylian Mbappé lui ont aussi rendu un dernier hommage : « Repose en paix Virgil Abloh, personne n’oubliera l’impact que tu as eu. Que Dieu te bénisse mon ami », a-t-il écrit sur Twitter.

L’acteur Omar Sy a également écrit sur Twitter : « Rest in power » (Repose en force). Tandis que le danseur Lil Buck sur Instagram : « Tu as cru en moi et tu m’as inspiré tellement. Découvrir que tu faisais face à une chose aussi sérieuse tout en continuant à créer et à travailler à un très haut niveau… ».