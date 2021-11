L’esprit alerte sur la route ? 8 bons plans !

La fatigue au volant est l’une des principales causes des accidents de la route. Les chiffres ? Pas moins d’un accident sur cinq est provoqué par un conducteur somnolant au volant. Cela doit changer. Avec ces conseils, vous éviterez la fatigue et irez de A à B en toute sécurité.

1. Bien reposé sur la route

Logique, non ? Mais tout le monde ne commence pas toujours sa journée frais et dispo. Une situation très risquée. Saviez-vous ainsi qu’un manque de sommeil est aussi dangereux qu’un promille d’alcool dans le sang ? Vous l’avez compris : allez au lit à temps !

2. Choisissez le bon moment

Certes, ce n’est pas toujours possible. Mais choisir le bon moment pour prendre la route peut faire des miracles. Pour effectuer de longs trajets, mieux vaut partir le matin, lorsqu’on est généralement plus alerte. Gare au coup de fatigue entre 14 et 16h.

3. « Le midi de la France ? J’y vais d’une traite ! »

C’est courant, mais ce n’est pas très responsable pour autant. Vous avez des centaines de kilomètres à avaler sur autoroute ? Prenez régulièrement une pause. Tous les 200 kilomètres, il est bon de se dégourdir les jambes et de respirer un bon bol d’air frais.

4. Conduire en solitaire est plus dangereux

Être seul en voiture ne pose aucun problème pour les courtes distances. Mais pour les longs trajets, mieux vaut avoir de la compagnie. Parler est le meilleur moyen de vous tenir éveillé. Et lorsque vous en avez assez de conduire, passez le volant à un autre passager.

5. Conducteurs de nuit

Conduire la nuit est peut-être agréable parce qu’il n’y a personne sur la route, mais cela ne garantit en aucun cas une meilleure sécurité. Votre corps ne demande qu’à dormir à ce moment-là. Et même si vous ne vous sentez pas fatigué, au milieu de la nuit, votre vigilance est loin d’être au top.

6. Airco branché

Il fait chaud dans la voiture et vous ressentez une certaine fatigue ? Attention, ce sont les conditions idéales pour vous endormir ! Ouvrez la fenêtre ou branchez l’airco. L’air frais vous tiendra éveillé.

7. Micro-siestes

Rouler plus vite. La musique à fond. Du café. Des boissons énergisantes ? Vous pensiez que cela pouvait vous aider ? Funeste erreur ! Ces moyens n’ont qu’un effet très limité. Ce qui vous aide vraiment est un petit somme régénérateur. Garez-vous sur le côté de la route et fermez les yeux pendant quelque temps. Après 15 à 20 minutes, vous aurez déjà bien rechargé vos batteries.

8. Fiez-vous à votre voiture

Prendre la route bien reposé, avec des pauses régulières et une agréable compagnie, n’est cependant pas une assurance contre tous les risques d’accident. Et c’est là que vous pouvez compter sur votre voiture. Le nouvel Opel Grandland est équipé d’un « driver assistance system ». Un de ses atouts majeurs : l’alerte de somnolence automatique qui entre en action lorsque vous risquez de vous endormir. Et, de surcroît, la caméra infrarouge Night Vision vous permet d’améliorer votre vision dans les rues les plus sombres. Les personnes et les objets qui entourent votre voiture apparaissent clairement sur le tableau de bord. Par ailleurs, le régulateur de vitesse intelligent est capable d’évaluer la distance par rapport au véhicule qui vous précède et adapte ainsi automatiquement votre vitesse. Risque de collision ? L’Opel Grandland actionne elle-même le freinage d’urgence. Et se garer n’a jamais été aussi facile. Grâce aux différentes caméras, vous vous glissez sans problème dans chaque place de stationnement.

