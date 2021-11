David Goffin: «Si j’ai pris le temps de me soigner, ce n’est pas pour rien»

Le Liégeois (bientôt 31 ans) annonce, avec motivation, sa reprise 2022 en Australie, après quatre mois d’arrêt. Une période de reconstruction physique et mentale qu’il passe notamment à Valence aux côtés de David Ferrer (ex-nº3 mondial). « David me donne quelques conseils, mais ça s’arrête là, pour l’instant ».

C’est depuis son appartement à Monaco que David Goffin nous donne enfin de ses nouvelles. Le Liégeois, désormais retombé au 39e rang mondial, n’a plus joué depuis sa défaite au premier tour de l’US Open (Macenzie McDonald) le 31 août dernier. Il avait surtout mis un terme de manière prématurée à une saison 2021 rendue catastrophique, dès avril, par la multiplication des blessures : adducteurs, cheville droite et surtout genou gauche ! Mais à bientôt 31 ans (il les fêtera mardi prochain), le nº1 belge n’a pas encore rangé sa raquette dans la boîte à souvenirs, que du contraire. Il nous a expliqué ce qu’il envisageait pour sa reprise en 2022 qui passera évidemment par l’Australie, via Valence et David Ferrer. Mais il a aussi livré la vision de son futur à moyen terme.

David, la première question s’impose : comment allez-vous ?