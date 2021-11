La Fevia ambitionne de rendre le système alimentaire plus durable

Pour 40% des consommateurs, la qualité et la durabilité priment sur la facture. Par durabilité, les consommateurs pensent à sécurité alimentaire (82%), aliments abordables et équilibrés (82%), baisse des pertes alimentaires (78%), réduction des emballages (75%) bien-être animal (72%) et production locale (72%). Quatre consommateurs sur 10 sont d'ailleurs disposés à payer davantage pour une alimentation produite de façon durable.

La Fevia a dès lors tracé un itinéraire d'ici 2025 pour davantage coller aux attentes des consommateurs. Le premier pilier de cet objectif est de gagner la confiance de ces acheteurs, en travaillant notamment sur l'autocontrôle car "la durabilité, c'est aussi la qualité".