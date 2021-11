Camille Lellouche se confie sur les violences conjugales qu’elle a vécues: «Je priais pour ne pas mourir»

Elle raconte les violences psychologiques mais aussi physiques qu’elle a subie pendant ces deux années. « Je suis complètement sous son emprise, ça me fait chier de le dire mais je lui appartenais. (…) J’étais en permanence avec l’envie de vomir, je suis passée de 52 kg à 40, en deux mois. (…) Je suis devenue une ombre. » Elle évoque des violences physiques : « Il me mettait des droites dans tous les sens (…) J’ai commencé à me pisser dessus. Il a continué à me rouer de coups (…). Avant de dormir, il m’a dit si je t’entends respirer, je te tue. J’ai dormi dans ma pisse, par terre. Je priais pour ne pas mourir. »

C’est finalement sa mère qui finit par sortir la jeune femme de cette situation. Elle explique ne pas y être arrivée seule. « Je pense qu’à ce moment-là, si j’avais eu une arme, je pense que je l’aurais tué. C’est très violent ce que je dis, mais c’est vrai. » « C’est la première et la dernière fois que j’en parlerais, continue-t-elle. Là maintenant je le fais parce que j’ai 35 ans et que j’aimerais être maman un jour et que je n’ai pas du tout envie que si j’ai une petite fille un jour, elle vive ça. »