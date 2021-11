L'industrie alimentaire est passée par des vagues de turbulence mais garde le moral

Si le Brexit impacte les entreprises en plusieurs phases depuis fin 2020, la pénurie de main-d'oeuvre a commencé fin 2019 et s'est gravement accentuée avec la crise du coronavirus. "Toutes les entreprises connaissent le même problème; mais où sont passés ces gens ?", s'interroge M. Stichele. Dans l'entreprise de M. Botelberge, Frigilunch, 30 travailleurs sur 200 manquent d'ailleurs à l'appel. Plus largement, plus d'une entreprise sur quatre connaît un ralentissement de sa production du fait du manque de personnel. Tous les types de métiers sont touchés, mais plus spécifiquement les profils techniques.

Quant à la hausse des coûts de production, elle a touché cette année le gaz (+411%), le bois (+133%), le transport par container (+144%), les emballages (+46% pour l'aluminium, +22% pour le pastique, et +17% pour le carton) et les matières premières alimentaires elles-mêmes (+32%).

"Les coûts de production ont explosé à la mi-2020 de manière inattendue par leur ampleur mais aussi dans la durée alors que les prix de vente ont diminué", analysé Carole Dembour, conseillère économiste pour la Fevia. Par conséquent, la rentabilité de l'industrie alimentaire est à ce jour à son minimum historique, soit 2,7%.