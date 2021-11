Qualifications Mondial féminin 2023: Davina Philtjens va fêter sa 100e cap avec les Red Flames face à la Pologne

En plus d’être important dans la course à la qualification pour le Mondial 2023, le match que les Red Flames joueront face à la Pologne mardi à Louvain aura un caractère spécial pour Davina Philtjens, qui fêtera à cette occasion sa 100e cap en équipe nationale.

« Je n’aurais jamais pensé atteindre les 100 caps. Ce sera une soirée spéciale pour moi mais le plus important est de gagner ce match », indique Davina Philtjens, qui sera mise à l’honneur avant le coup d’envoi. « Je pourrai alors davantage profiter de cette 100e cap », déclare la joueuse de 32 ans, qui cite la qualification pour l’Euro 2017 comme meilleur souvenir de sa carrière. « Nous avons alors écrit l’histoire ».

Le football féminin belge a pas mal évolué depuis 2008. « L’évolution est positive, sur et hors du terrain », avance Davina Philtjens,. « On en fait beaucoup plus en dehors du terrain, il y a plus d’attention. C’est à nous de continuer à performer et les choses viendront. Le football féminin belge doit encore se professionnaliser. Ce n’est toujours facile mais il faut y aller par étapes. C’est parfois préférable d’évoluer pas à pas que de faire des grands pas en avant ».