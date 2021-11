Wallonie: 34 centres et 22 antennes mobiles pour administrer la 3e dose

Depuis la mi-septembre, plus de 465.000 personnes ont eu leur troisième dose de vaccin contre le covid. Au total, 1.680.000 personnes éligibles en Wallonie sont appelées à la recevoir avant la fin mars.

Mi-octobre, 22 centres de vaccination contre le covid et 15 antennes mobiles ont ouvert leurs portes en Wallonie pour permettre l’administration d’une troisième dose de vaccin (ou deuxième dans le cas d’une vaccination initiale avec Johnson & Johnson) tel qu’il a été décidé par les ministres de la Santé du pays. Ils seront respectivement 12 et 14 de plus à être opérationnels début décembre, a indiqué lundi la ministre wallonne Christie Morreale.