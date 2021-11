La Liste rouge des oiseaux wallons s’allonge

Plus de mauvaises nouvelles que de bonnes dans la dernière actualisation de la liste rouge de l’avifaune en Wallonie. Inquiétude pour les oiseaux communs.

La Wallonie comporte 151 espèces d’oiseaux indigènes qui y nichent depuis au moins dix ans. Comment se portent ces populations ? On trouve la réponse dans la « Liste rouge » établie selon des critères internationaux reconnus, par des experts de diverses associations pour le compte de la Région. Le dernier état date de 2010, explique Anne Weiserbs, responsable de projet chez Natagora. Et si des mouvements en sens divers ont eu lieu, « les bonnes nouvelles ne compensent donc pas les mauvaises ». Dit autrement, il y a plus matière à s’inquiéter qu’à se réjouir.