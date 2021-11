Fin de série mais pas des ambitions pour l’Union Saint-Gilloise

L’Union n’y était plus habituée. Mais vendredi dernier, elle a retrouvé le goût désagréable d’une défaite. Un goût qu’elle avait perdu, en championnat, depuis le 26 septembre dernier et un revers face à l’Antwerp. Deux mois plus tard, six victoires d’affilée après, et auréolée d’un titre de championne d’automne, l’USG est donc quelque peu redescendue de son nuage face à OHL. Mais elle n’a pas pour autant encore totalement retouché terre. Car les Saint-Gillois font toujours la course en tête avec quatre points d’avance sur Bruges et l’Antwerp, leurs deux dauphins. Et ce, alors qu’on rentre déjà dans le mois de décembre! Mais pour autant, les hommes de Felice Mazzù sont bien conscients que, pour que le rêve continue le plus longtemps possible, ils devront gommer les manquements apparus au grand jour face aux Universitaires. Des manquements dont ils ne sont pas coutumiers du fait depuis l’entame de la saison. «Nous avons fait trop d’erreurs qui ont amené aux buts», déplore Casper Nielsen, le milieu de terrain danois de l’USG.