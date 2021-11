Uber: la majorité bruxelloise, sans le PS, a déposé une proposition d’ordonnance réparatrice

Défi, Groen, l’Open VLD et One.brussels ont déposé lundi après-midi une proposition d’ordonnance réparatrice et temporaire en extrême urgence au parlement bruxellois qui devrait passer sans encombre. Ecolo les suivra en effet lors du vote ainsi que, dans l’opposition, le CDH, le MR et la NV-A. But de la manœuvre qui isole complétement le PS (pour rappel, c’est le ministre-président Rudi Vervoort qui est en charge du dossier) : permettre aux chauffeurs Uber bruxellois de continuer à accepter des courses en attendant l’arrivée d’un nouveau Plan taxi, qui doit réorganiser complètement le transport rémunéré de personnes dans la Région.