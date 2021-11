Snooker: Le triple Champion du Monde, Mark Williams, s’endort en plein match

Le Gallois de 46 ans, qui a contracté le Covid-19 en octobre, s’est assoupi quelques instants durant le second tour du UK Snooker Championship. Une première pour lui en 30 ans de carrière.

L’ancien champion du Monde de Snooker, Mark Williams, a vécu une situation aussi inattendue qu’embarrassante ce dimanche lors du deuxième tour du UK Snooker Championship. En effet, celui qui n’a pas participé à deux tournois car il avait contracté le Covid-19 en octobre dernier ne s’est visiblement pas remis complètement du virus car il s’est tout simplement endormi sur sa chaise pendant que son adversaire jouait. « Trente ans que je suis professionnel et c’est la première fois que je m’endors sur la chaise… Je me suis réveillé et je n’ai pas eu la moindre idée d’où j’étais pendant environ cinq secondes », s’est justifié Mark Williams sur les réseaux sociaux après cette situation inédite pour lui.

Il a également tenu à s’excuser auprès de tous les spectateurs qui ont regardé ce match en soulignant que ce n’était en aucun cas la faute de son adversaire Anthony Hamilton mais tout simplement à cause d’un état de fatigue provoqué par le Covid-19, duquel il a du mal à se remettre.