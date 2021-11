Jordi Condom, l’entraîneur de Seraing: «Nous sommes dans une bonne spirale, je ne veux pas tout changer»

« Ce huitième de finale constitue une opportunité historique pour le club », lance d’entrée l’entraîneur de Seraing. « Je vais préparer cette rencontre comme un match de championnat. Il est important pour tout le monde au Pairay, tant pour le staff que les joueurs, la direction et le public, de tout faire pour essayer de se qualifier. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’au niveau financier, cela peut s’avérer bénéfique de nous retrouver en quart de finale. Et puis, encore plus important peut-être, un succès pourrait être excellent pour la dynamique de groupe. » Les Sérésiens ont en effet le vent en poupe, eux qui demeurent sur un enviable 7/9 en championnat avec un seul but encaissé. « Nous sommes dans une bonne spirale, l’équipe fonctionne bien depuis 2 ou 3 semaines, je ne veux donc pas tout changer. Il y aura une voire deux modifications au niveau des titulaires. Je peux également agir de la sorte parce qu’après, nous affronterons le Club de Bruges en championnat. Celui-ci n’est certainement pas un concurrent direct pour nous qui jouons le maintien. Là-bas, nous n’aurons rien à perdre. »

Jordi Condom garde également en mémoire la manière dont Seraing s’est qualifié face à Saint-Trond au tour précédent. « Un match de Coupe peut aller jusqu’à 120 minutes, les joueurs qui ne commenceraient pas auront certainement des opportunités à saisir. Nous ne disposons pas d’un grand noyau, mais grâce au bon travail du staff médical, l’infirmerie est quasiment vide, cela apporte de la concurrence et des solutions alternatives. » Pas question de tout changer pour dire de donner du temps de jeu à tel ou tel joueur. « Il faut trouver le bon équilibre, le moment idéal pour lancer un joueur. »