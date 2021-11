Standard: Samuel Bastien et Selim Amallah devraient être là contre Charleroi

La recrudescence des cas de Covid, un peu partout plus contagieux, a incité le Standard à de nouveau imposer le port du masque aux gens qui circulent dans les couloirs de l’Académie. Et à tester en interne, quasiment au quotidien, les joueurs de l’effectif dirigé par Luka Elsner et les membres des différents staffs. C’est de la sorte que Samuel Bastien a été déclaré positif, la semaine dernière, ce qu’un test officiel a confirmé. Du coup, le médian namurois, qui ne semble pas trop atteint, a été isolé et contraint de faire l’impasse sur le déplacement de dimanche à Gand. Il sera à nouveau forfait jeudi contre le Beerschot, lors du huitième de finale de la Coupe de Belgique. Mais pas nécessairement dimanche pour le choc wallon face à Charleroi, pour lequel il sera sélectionnable si le test qu’il doit repasser en cette fin de semaine est négatif.

Pour Selim Amallah, qui avait quitté la pelouse de la Ghelamco Arena dimanche au bout de 55 minutes, il y a plus de peur que de mal. L’international marocain souffre d’un coup direct sur la hanche, séquelle d’un contact avec Vadis Odjidja en début de deuxième mi-temps, et est resté lundi aux soins. «Il m’était impossible de continuer», explique-t-il. S’il est possible qu’Amallah ne soit pas aligné contre le Beerschot, il devrait être rétabli pour défier Charleroi dimanche.