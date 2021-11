Coronavirus: ce qui a changé en France ce lundi

La mesure la plus importante concerne le port du masque. Il est de nouveau obligatoire dans les lieux publics clos, y compris ceux soumis au « pass sanitaire » à compter du vendredi 26 novembre 2021. Par ailleurs, les préfets seront habilités à rendre obligatoire le port du masque en extérieur.

À compter du 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront des preuves constitutives du pass sanitaire. Depuis le 7 juillet 2021, sauf s’ils ont un caractère médical, les tests PCR et antigéniques de dépistage du covid-19 deviennent payants pour les touristes étrangers venant en France et ne résidant pas sur le territoire national.

Où le pass sanitaire est-il demandé ?

Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.

Depuis le 09 août 2021, le pass sanitaire est étendu aux cafés et restaurants (y compris les terrasses), aux grands magasins et centres commerciaux de plus de 20.000 m2 (sur décision du préfet du département), hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu’aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités, cars interrégionaux…).

Depuis le 8 septembre 2021, le « pass sanitaire » n’est plus obligatoire dans les centres commerciaux des départements où le taux d’incidence est inférieur à 200 / 100 000 et en décroissance continue depuis au moins 7 jours.