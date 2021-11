La Fondation Roi Baudouin investit dans Pluralis pour l'indépendance des médias en Europe

Pluralis réunit un ensemble de médias européens, de fondations et d'investisseurs à impact, dont l'objectif est de soutenir la pluralité de l'information dans les pays d'Europe où la pluralité des médias est menacée en y investissant des fonds et en apportant son expertise aux médias indépendants afin de les soutenir et les renforcer. La coalition garantit toutefois de s'abstenir d'intervenir dans les prises de décisions éditoriales des médias.

C'est dans cette optique que Pluralis a acquis, par exemple, selon les informations présentées, une participation de 40% dans Gremi Media S.A., un média polonais qui édite Rzeczpospolita, un journal important et influent en Pologne.