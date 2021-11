Dani Alves vote Christian Eriksen pour le Ballon d’Or: «La vie est plus importante que le football»

Alors que le nom du Ballon d’Or 2021 va être dévoilé ce lundi soir, Dani Alves a choisi son favori. Et le défenseur brésilien aurait souhaité voir Christian Eriksen, qui a frôlé la mort après un arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020, recevoir le trophée.

« Je pense sincèrement que, cette année, tous les prix individuels devraient revenir à Eriksen pour envoyer un message au monde entier », a déclaré Daniel Alves en marge du Golden Foot Award à Monaco. « La vie est plus importante que le football ou quel que soit le sport. Quand une personne revient à la vie comme Eriksen, et que tout le monde se souvient de ces images, et pour ce premier prix après ce qu’il s’est passé, avec tant et tant de choses qui se sont passées, avec la Covid, je pense que nous avons l’opportunité de montrer au monde entier qu’il y a des choses plus importantes que le sport. Nous devrions saisir cette chance. Mais bon, je ne suis pas compétent pour donner ce prix à Eriksen, et je pense que Messi est le candidat le plus fort. »