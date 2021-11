Patrick Dartevelle : «Nous faisons face à un sacré nouveau, dangereux»

Voici un sujet peu traité : L’histoire de l’athéisme en Belgique. L’Association belge des Athées et Liberas ont réuni une quinzaine de collaborateurs autour d’un ouvrage qui entreprend de faire le tour de la question. Il brosse pour l’essentiel ce que fut l’athéisme dans les milieux académiques, laïques, politiques, artistiques et littéraires. On y retrouve un temps où il fallait se battre pour ne pas croire en dieu, face à l’Eglise catholique dont l’influence gravitait au plus haut niveau de l’Etat.