Coronavirus: la Wallonie déploie une cinquantaine de lieux de vaccination pour la dose de rappel

Mine de rien, en ayant déjà vacciné avec une troisième dose plus de 455.000 personnes (plus de 65 ans, immunodéprimés et soignants), la Wallonie a déjà absorbé près d’un cinquième de sa population adulte susceptible de recevoir un booster d’ici le printemps (2.300.000 personnes). Mais elle devra accélérer rapidement la cadence : la campagne du booster pour les adultes vient à peine d’être décidée que la Wallonie a déjà à ce jour 1.680.000 personnes de plus 18 ans susceptibles d’être vaccinées de suite en tenant des critères d’éligibilité, à savoir le respect d’un intervalle de 2 mois depuis la dose de Johnson & Johnson, de 4 mois depuis la seconde dose d’AstraZeneca et de 6 mois depuis la double dose de Pfizer et Moderna. C’est dire l’embouteillage qui pourrait se créer à la porte des centres de vaccination si les invitations n’étaient pas un peu étalées.